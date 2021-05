Salernitana in Serie A, Delio Rossi: “La piazza se lo merita. Lotito e la cessione del club…”

Ultimi novanta minuti, ultimi verdetti.

Dopo il successo esterno allo Stadio “Adriatico” contro il Pescara, la Salernitana ha conquistato la promozione in Serie A. L’ultima volta accadde ventitré anni fa, nel 1998, sotto la guida tecnica di Delio Rossi. Intervistato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb”, l’ex tecnico fra le altre di Lazio e Palermo ha commentato il ritorno della compagine granata in A. “Penso che per la legge dei grandi numeri prima o poi doveva succedere. La piazza se lo merita. E’ stato fatto un capolavoro. La Salernitana non era la più forte ma la più coesa. Sono contento per Castori, è un allenatore che non spaccia calcio, non vende fumo. E’ uno di poche parole e molti fatti a differenza di tanti che invece sembrano voler essere i nuovi profeti”, le sue parole.

LOTITO E LA CESSIONE DEL CLUB – “Conoscendo il presidente non si farà trovare impreparato, nel senso che sapeva che se portava in alto la Salernitana doveva poi rispettare le regole e farà in modo di rispettarle. La Serie B è una cosa, e lo dicono il Benevento e altre situazioni, la Serie A un’altra. Nel massimo campionato ci sono valori assoluti, il gruppo non basta. In A come neopromossa sei un vaso di coccio in mezzo a quelli di ferro, devi fare la squadra per mantenere la categoria”, ha concluso Rossi.

