Salernitana, Castori: “Questa Serie A è per i tifosi. Futuro? Rispondo così”

Queste le forti parole di Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana intervenuto a margine della promozione della formazione granata in Serie A. Una stagione all’insegna dell’equilibrio quella vista nel campionato di Serie B, nella quale è stata – oltre all’Empoli capolista – la formazione campana a spuntarla e accedere alla massima serie nazionale per promozione diretta.

Una vera e propria soddisfazione per l’allenatore ex Carpi, che nella sua ultima stagione in Serie A aveva guidato proprio la formazione biancorossa nel 2015. Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Castori ha detto la sua sul trionfo della franchigia granata, che torna nel massimo campionato dopo un assenza di 22 anni. Di seguito le sue parole:“Ho messo la maglia celebrativa solo quando eravamo sicuri che fosse finita, non si può mai sapere. Dedico la promozione a tutto l’ambiente, dalla società alla squadra, al mio staff, e alla città di Salerno con tutta la provincia che è grandissima. La serie A è una cosa grande non solo a livello calcistico ma anche a livello sociale, soprattutto in un contesto come Salerno. Lotito mi ha chiamato per farmi i complimenti.

Se mi chiedono di rimanere certo che rimango, il mio obiettivo era ritornare in Serie A visto che mi è piaciuta quando ero a Carpi. Stavolta però ci voglio rimanere. È la decima promozione. Quando ho capito che potevamo farcela? Alla fine del girone d’andata dopo le tre sconfitte consecutive mi sono reso conto che dovevamo cambiare qualcosa a livello tattico, la squadra ha cambiato registro, è stata più continua e più solida. I campionati si vincono con la solidità e con la continuità. Quelle modifiche ci hanno protato lontano, da lì abbiamo perso solo due volte. Di solito le mie squadre vanno forte nelle ultime partite e anche stavolta è stato così. “

