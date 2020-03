Sagramola: “Prolungamento stop necessario, nostro obiettivo terminare la stagione”

Parola a Rinaldo Sagramola.

Il Palermo avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti giovedì, tuttavia la società ha deciso, a fronte dell’emergenza Coronavirus e delle progressive misure di prevenzione disposte dal Governo, ha deciso di prolungare la sospensione fino al prossimo 25 marzo al fine di preservare la salute dei tesserati.

Emergenza Coronavirus, la decisione del Palermo: ecco quando riprenderanno gli allenamenti

L’amministratore delegato rosanero, intervenuto ai microfoni di Tgs, ha parlato della scelta della società di prolungare lo stop delle attività di preparazione atletica: “Non ci sono ancora le condizioni di sicurezza necessarie per tornare ad allenarsi senza rischiare di mettere a rischio la salute dei giocatori e dello staff. Ringrazio tutti coloro che stanno dando il loro contributo per aiutare l’Italia ad uscire da questo incubo e a tutti i medici e gli operatori sanitari che si stanno occupando delle vittime del contagio. La nostra volontà è quella di portare a termine regolarmente la stagione. In tal senso, il rinvio dell’Europeo al 2021 ci dà sicurezza perché le federazioni avranno modo di fare slittare le ultime giornate dei campionati fino al 30 giugno o, nell’eventualità, anche a luglio“.

