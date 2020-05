Roma, si ferma Pau Lopez: a rischio per la ripresa del campionato? Diagnosi e tempi di recupero

Dopo mesi di stop obbligato causa Coronavirus, anche la Serie A, con le dovute e giuste precauzioni, è tornata in campo in vista della ripresa del campionato, attualmente prevista per metà giugno.

Con la definizione della Fase 2 anche per quanto riguarda lo sport, tutti i club del massimo campionato italiano, seppur con tempistiche diverse, stanno provando a tornare lentamente alla normalità almeno per quanto riguarda gli allenamenti, rigorosamente in forma individuale, su più turni e con le dovute distanze. In attesa che prendano il via anche le sedute di gruppo – previste per lunedì 18 maggio -, la speranza è quella di riuscire a ritrovare al più presto la giusta forma fisica per poter affrontare nel miglior modo possibile quest’ultimo frangente di torneo.

Klopp: “Messi o CR7? Entrambi sono impossibili da marcare, ma stanno invecchiando. Vi dico chi è il migliore”

A tal riguardo, non proprio idilliaca è stata la partenza della Roma, attuale quinta forza del campionato, grazie ai 45 punti maturati nelle prime 26 uscite. In quel di Trigoria, infatti, la maledizione dei portieri sembra proprio non volerne sapere di andare via. Szczesny e Alisson a parte, negli ultimi anni i pali giallorossi sono sembrati come stregati. Dopo la meteora Goicochea e la tribolante ultima stagione passata sotto la guardia di Robin Olsen, stavolta la sfortuna ha colpito Pau Lopez, che dovrà fare i conti con il primo infortunio dopo la ripresa.

Lazio, Inzaghi: “Orgoglioso dei miei ragazzi, sogniamo lo Scudetto. Titolo del 2000? Vi racconto tutto”

L’ex portiere di Betis ed Espanyol, nel corso del solito allenamento individuale, ha subito una microfrattura al polso sinistro. Stando alle prime indiscrezioni, l’estremo difensore capitolino dovrà star fermo tra le tre e le quattro settimane. In attesa di ulteriori novità, Antonio Mirante comincia già a scaldare i guantoni.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez ai saluti? I nerazzurri hanno già scelto il possibile successore. La situazione