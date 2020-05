Calciomercato Inter, Lautaro Martinez ai saluti? I nerazzurri hanno già scelto il possibile successore. La situazione

Con il ritorno in campo sempre più vicino, la Serie A guarda vigile al mercato che verrà.

Con l’emergenza Coronavirus che cambierà e non poco la prossima sessione di calciomercato, portare a termine grandi colpi, con il solo utilizzo di cash, sarà molto difficile, anche per i top club. Tuttavia l’Inter , complice una possibile prossima partenza di Lautaro Martinez direzione Barcellona, sembra fare sul serio per Timo Werner, attaccante classe 96′ del Lipsia. La richiesta dei tedeschi per il bomber ammonterebbe ad una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro e tra i maggiori club europei resta vivo anche l’interesse del Liverpool.

Allo stato attuale, i Reds avrebbero messo in stand-by la trattativa che potrebbe far approdare il tedesco tra le mura di Anfield, poichè il prezzo del cartellino sarebbe stato reputato eccessivo, soprattutto in considerazione della grande qualità del reparto avanzato della compagine di Jurgen Klopp. I nerazzurri, invece, sarebbero oltremodo disposti a spendere questa cifra, ma un accelerata in questo momento sembra ancora molto difficile.

Questo perché il futuro di Lautaro Martinez, seconda punta argentina arrivata a Milano nel 2018, resta ancora un rebus. Il Barcellona, infatti, non sarebbe disposto ad arrivare ai 111 milioni fissati dalla clausola, ma vorrebbe trattare con l’Inter su una base di una cifra minore, arricchita da due o addirittura tre contropartite tecniche. Secondo La Gazzetta dello Sport il ‘Toro’ non sarebbe intenzionato a lasciare la società del patron Zhang, ma giocare con Messi, anche al di fuori della Nazionale, potrebbe far cambiare idea all’attaccante nerazzurro, favorendo così un rialzo delle quote di Werner, che comunque piace molto al tecnico Antonio Conte.