Roma, si cerca la conferma di Dzeko: Mourinho vuole puntare sul bomber bosniaco

Il centravanti bosniaco potrebbe essere un’arma vincente per la compagine giallorossa che dalla prossima stagione verrà guidata da Josè Mourinho. Il tecnico portoghese è arrivato nella Capitale con la voglia di rivalsa e ha intenzione di riportare la Roma nei piani alti della classifica e magari lottare per il titolo. L’ex attaccante del Manchester City, si legge tra le colonne de ‘Il Tempo‘, piace molto allo Special One che vorrebbe metterlo al centro del progetto. La permanenza del bomber in giallorosso è molto vicina, visto che un ingaggio pari a 7,5 milioni a stagione in pochi possono permetterselo soprattutto per un calciatore di 35 anni. Nelle ultime ore sarebbe nata l’alternativa che porta il nome di Andrea Belotti, ma da quanto si apprende il lusitano gradisce di gran lunga le doti balistiche di Dzeko.

