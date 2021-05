Roma-Lazio, Dzeko: “Volevamo questo successo dopo il ko dell’andata. Tifosi? Ho una speranza”

Le dichiarazioni del centravanti della Roma, Edin Dzeko, dopo il 2-0 sulla Lazio.

A margine del successo dell’Olimpico, nel “Derby della Capitale” contro la Lazio, l’attaccante bosniaco della Roma, Edin Dzeko, ha parlato ai microfoni di Roma TV per analizzare la vittoria per 2-0. Il numero 9 giallorosso è stato protagonista della vittoria della compagine di Paulo Fonseca, grazie all’assist – frutto di una vera e propria invenzione – servito a Mkhitaryan per la rete del momentaneo 1-0. Di seguito le parole del centravanti bosniaco.

“Abbiamo fatto una grande gara da squadra vera, abbiamo sofferto e dato tutto per i compagni. Abbiamo vinto meritatamente. Stagione? Sappiamo che potevamo fare meglio ma era importante vincere il derby per i nostri tifosi e per la società. I derby sono sempre importantissimi, dopo il ko dell’andata volevamo vincere. Peccato che non ci fossero i tifosi e speriamo di rivederli presto con questa maglia nella prossima stagione”.