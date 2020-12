Roma, Pellegrini: “Voglio vincere 10 scudetti in giallorosso, una cosa mi infastidisce. De Rossi? Adesso parlo io”

Lorenzo Pellegrini ha fatto un quadro preciso dell’aria che si respira in casa Roma.

Rifinitore dall’eccelsa qualità o maestro d’asilo? E’ questa la domanda che, probabilmente, il centrocampista classe ’96 si sarà posto diverse volte. In un intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera il numero 7 dei giallorossi ha spiegato come da bambino avesse il sogno di insegnare tra i banchi di scuola, poi sfumato con la progressiva passione per il calcio: “Mi piaceva tanto stare con gli altri bambini. A chi mi chiedeva che lavoro volessi fare, rispondevo il maestro d’asilo. Poi però ha vinto la passione per il calcio”.

Pellegrini si è poi soffermato sull’importanza per un romano di vestire e rappresentare la squadra della propria città, con un riferimento particolare anche alla possibilità di vincere lo scudetto con la maglia giallorosso: “Io vivo lo spogliatoio in maniera sentimentale e con questa maglia mi sento a casa. Scudetto? C’è una cosa che mi dà fastidio: sentir dire che uno scudetto a Roma ne vale dieci da un’altra parte. Io non voglio vincere uno scudetto che ne vale dieci, io ne voglio vincerne dieci. Poi so benissimo che farlo o non farlo dipende da tante situazioni, tanti dettagli. Questa è la mia mentalità. Vorrei vincere anche quando gioco con mia figlia”.

La mezzala ha poi concluso la sua intervista sottolineando come Daniele De Rossi gli sia stato molto d’esempio, nonostante non abbia vinto molti trofei nell’arco della sua carriera: “Daniele non ha vinto, ma ha sempre giocato per vincere. Non conosco persone più competitive di lui. Non ha fatto una scelta di comodo, ci ha provato perché qui aveva il cuore. Vincere a Roma, per un romano romanista, è un’emozione unica”.

