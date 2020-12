Serie A, le sentenze di Brambati: “Sorpasso Inter sul Milan, la Lazio ha un problema. Roma, prove di svolta”

Massimo Brambati, ex giocatore di Inter, Palermo e Torino, attuale procuratore sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso del format Maracanà su TMW Radio.

Il programma della prossima giornata di Serie A prevede una serie di sfide particolarmente interessanti. L’ex difensore lombardo ha voluto dire la sua a proposito dei big match che si disputeranno nel corso del prossimo weekend.

Il primo match analizzato da Brambati è quello tra Lazio e Napoli: “Potrebbe essere la partita della svolta, ma ultimamente la Lazio mi sta deludendo. Ha un organico importantissimo, sta patendo troppo le partite di Champions, che hanno portato via tante energie psico-fisiche. Forse non ha i ricambi adatti per giocare due impegni così importanti. E’ vero che al Napoli mancano giocatori importanti, ma se vinci è sempre contro il Napoli e ti rilanci per la zona Champions”.

La permanenza di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione non è certa, Ivan Juric e Roberto De Zerbi sono i candidati a sostituirlo: “Per me 50% che rimane, ma vedrei Juric più adatto all’ambiente di Roma”.

Altro incontro decisamente interessante è quello tra Atalanta e Roma: “Una bellissima partita. Questa può essere la svolta per la Roma. Dovesse vincere, si potrebbe cominciare a parlare di una squadra che può in primavera lottare per qualcosa d’importante”.

Infine l’ultimo pensiero va alla capolista in classifica, il Milan, che dovrà lottare per mantenere il primato: “Il Milan sta facendo fatica perché all’inizio dai il 200% e dopo non puoi più darlo. E certe assenze pesano, vedi Ibra e Kjaer. Il Sassuolo ultimamente è calato, l’assenza di Locatelli poi è importante. Per me ci sarà il sorpasso Inter“.