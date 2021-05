Roma, Pedro vede il derby: “La Lazio è avvisata, per questo match voglio solo una cosa”

Pedro ha fatto il punto sulla sua prima annata giallorossa e sull’ambiente che si respira in vista del derby.

Ne ha giocati parecchi, vinti altrettanti. Per Pedro non è di certo una novità prendere parte ad appuntamenti sportivi dal grande lustro. Lui – campione del mondo e d’Europa con la sua Spagna – nel corso di tutta la sua carriera non ha mai mancato sfide così importanti per i club nei quali ha militato.

Il derby che vedrà coinvolte Roma e Lazio, è uno di quei crocevia che Pedro ama. Nonostante l’assenza del pubblico si faccia sentire non poco, il classe ’87 resta concentrato a pieno sul confronto con i biancocelesti, spiegando come l’ambiente giallorosso possa fare la differenza in un confronto di questo calibro.

In occasione di un incontro con il campione del mondo virtuale easports della Roma Venom, l’ex giocatore di Barcellona e Chelsea ha voluto dire la sua in vista di una gara così delicata e sentita da tutto il popolo giallorosso. Ecco le sue parole, legate anche alla sua permanenza nella capitale e sull’adattamento al calcio italiano:“Sono veramente felice di essere arrivato qui e di giocare con la maglia della Roma. Il primo anno è difficile, quando giochi senza tifosi le emozioni non sono le stesse. È incredibile qui per i tifosi, per la gente che viene a supportare la squadra a Trigoria, è veramente incredibile. Ho giocato altri derby, sono delle partite sentite e sono molto belle da giocare. Spero di vincere questo nuovo derby contro la Lazio. Cosa cambierei del mio giocatore virtuale? Sicuramente la velocità, sono troppo lento nel videogioco”.