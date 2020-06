Roma, Fonseca: “Ritorno in Portogallo? Vi dico cosa penso”

La parola a Paulo Fonseca.

Il tecnico della Roma, intervenuto ai microfoni di Sport TV, si è espresso in merito al proprio futuro, dicendo la sua in merito a un possibile ritorno in patria: ” L’allenatore giallorosso ha parlato della possibilità di tornare in patria: “Non fa parte dei miei prossimi progetti futuri un ritorno in Portogallo. Sono stato molto felice all’estero e sinceramente sento che posso continuare a crescere più altri campionati che in quello portoghese“.

La Roma sarà impegnata nella giornata di mercoledì contro la Sampdoria, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A.

