Roma, Dzeko: “Contento per la vittoria e i due gol. L’importante era non abbassare la testa dopo lo svantaggio”

Edin Dzeko trascina la Roma.

Dopo un vantaggio iniziale da parte della Sampdoria i giallorossi, guidati dal proprio leader, riescono a ribaltare la situazione e portare a casa il risultato. Proprio la punta bosniaca, protagonista del match giocato ieri sera con una doppietta, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Roma Tv: “Sono molto contento per i tre punti ma anche per i due gol, quest’anno mi mancava la doppietta. Abbiamo fatto bene anche al primo tempo, abbiamo creato tante occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle. Dopo tanti mesi può capitare, era importante non abbassare la testa e provarci sempre. Ci abbiamo provato fino alla fine, si gioca 90 minuti. Non è facile partire da 0-1, non siamo riusciti a segnare nel primo tempo. La prima è andata così, va bene”.

