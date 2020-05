Roma, Diawara: “Che bello tornare a Trigoria. Ripresa? Sarà come partire da zero, ma abbiamo un obiettivo”

“Sto bene. Non vedevo l’ora di tornare in campo per allenarmi con gli altri”.

Parola di Amadou Diawara, centrocampista classe 97′ della Roma , che ha raggiunto la squadra capitolina all’inizio di questa stagione in seguito alle precedenti tre passate con la maglia del Napoli. Il numero 42 giallorosso, pur non essendo stato impiegato spesso dal tecnico Paulo Fonseca – collezionando soltanto 19 presenze tra campionato e coppe europee -, non si è mai fatto trovare impreparato dall’allenatore portoghese. Prima dello stop forzato di tutti i campionati, causa emergenza Coronavirus, il guineano aveva riscontrato alcuni problemi al ginocchio e sicuramente la sosta gli ha fatto bene sotto questo punto di vista.

Ai microfoni di Roma Radio il regista ha espresso le sue sensazioni in merito al ritorno in campo: “Anche se per ora ci stiamo allenando individualmente non vedevo l’ora di tornare a Trigoria, incontrare i compagni e tornare a fare le cose che facevamo prima. Ritrovare i compagni è stata una cosa bellissima, stando con loro tutti i giorni ti ci affezioni. Non è stato facile non vederli per così tanto tempo, mi mancavano”.

Secondo Diawara, riprendere la stagione non sarà affatto facile: “Quando torneremo in campo sarà come a inizio campionato. Veniamo da un lungo periodo di stop, ci siamo allenati a casa. Servirà la forza per ricominciare e andare a mille per centrare il nostro obiettivo. Speriamo di tornare in campo, se si gioca il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro”.​

In ultima analisi il centrocampista elogia il comportamento della sua società durante la fase di emergenza: “La Roma si è comportata da grande squadra con quello che ha fatto fuori dal campo durante l’emergenza. Il calcio è lo sport più seguito al mondo e deve dare il suo contributo anche in queste situazioni”.

