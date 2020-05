Serie A e settore diritti tv: proposta miliardaria dal fondo Cvc. I dettagli

“Calcio italiano nel radar dei private equity”.

Secondo quanto riportato da ‘Il Sole 24 Ore’ vi sarebbe “un gigante internazionale degli investimenti che sta discutendo con la Lega Serie A per il lancio di una iniziativa nel settore dei diritti tv, in grado di fornire per i prossimi dieci anni un flusso di liquidità alle società di calcio”. Nel dettaglio, il gruppo Cvc, dopo gli investimenti nella Formula 1 e nel Sei Nazioni di rugby, sarebbe intenzionato a presentare una proposta, con l’obiettivo di “costituire una newco dove confluirebbero i diritti tv a partire dal 2021”, quando scadrà il contratto con Sky e Dazn.

L’accordo tra il fondo Cvc e Lega Serie A potrebbe valere dieci anni, mentre resta da capire quanto potrebbe essere valutata la newco e quali saranno le regole di governance. In caso di fumata bianca, le società ricaverebbero immediatamente un importante incasso cash. Poi la newco andrebbe a trattare con i broadcaster per la rivendita dei diritti TV. Tuttavia, la proposta di Cvc dovrà comunque rispettare la Legge Melandri, che obbliga al bando per i diritti per il prossimo triennio. “No comment da Cvc”, si legge.

La CVC Capital Partners è una società finanziaria britannica specializzata in private equity in settori come i beni di consumo, servizi finanziari, telecomunicazioni, farmaceutica, che vanta più di 300 investitori provenienti da tutto il mondo.