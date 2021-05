Roma-Crotone, Pellegrini: “Europa League? E’ stato commesso un errore”

“Dedico la doppietta alla mia famiglia, se sono qui lo dedico a loro, soprattutto a mia moglie”.

Serie A, Roma-Crotone 5-0: “manita” giallorossa, doppiette per Pellegrini e Mayoral. La classifica

Queste le parole di Lorenzo Pellegrini ai microfoni di Sky Sport a margine della manita giallorossa. La Roma ha trovato la seconda vittoria consecutiva dopo il vano successo contro il Manchester United in Europa League. Uno dei protagonisti del match dell’Olimpico è stato proprio l’ex Sassuolo, decisivo con una splendida doppietta. Di seguito, le dichiarazioni di Lorenzo Pellegrini.

“Purtroppo è successo inconsciamente di pensare all’Europa League, non siamo stati noi stessi in campionato mentre abbiamo fatto ottime prestazioni in Europa. Ora ci aspetta una settimana impegnativa dove vogliamo fare bene”.

