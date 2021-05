Roma-Crotone, Cosmi: “Chi retrocede deve pensare solamente ad una cosa”

Parola a Serse Cosmi.

Serie A, Roma-Crotone 5-0: “manita” giallorossa, doppiette per Pellegrini e Mayoral. La classifica

Il coach dello Squalo rossoblu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della pesante debacle rimediata sul campo della Roma. “Abbiamo subìto gol all’inizio del secondo tempo, è stato un peccato perché sembrava avessimo trovato il filo del gioco. Purtroppo dopo il secondo e il terzo gol ci siamo arresi ingiustificatamente, non c’erano i presupposti. Mi dispiace perché su questo campo non avevo mai preso tutti questi gol”.

“Se vogliamo fare un’analisi più tecnica, diciamo che nelle partite precedenti avevamo nascosto la nostra fragilità difensiva facendo gol, mentre oggi non li abbiamo fatti e li prendiamo in maniera ingiustificata, avremmo dovuto evitare un passivo più pesante. Le risorse nervose sono quelle che sono e torniamo a casa delusi. Non è che dobbiamo chiedere scusa ai tifosi in questo tipo di partite, però lo faccio perché non è bello giocare così subendo un passivo troppo pesante”.

E sul futuro: “Posso parlare del progetto in generale, la retrocessione era un qualcosa che era stato preso in considerazione, però si punterà a risalire nel medio-termine, il Crotone ha un ruolo importante negli ultimi anni. La retrocessione non sposterà tantissimo. Non so se sarò coinvolto, rispondo alla stessa maniera. Mancano tre partite, mi vien da dire che si facessero prestazioni migliori, ci alleneremo fino all’ultimo secondo per salvare un aspetto che è quello di ogni calciatore, cioè il divertimento. Chi retrocede, deve pensare solo a divertirsi, se non c’è divertimento mi dispiace per i ragazzi che subiscono questo”.