Roma, Capello: “Fonseca e Dzeko devono ricucire, c’è una soluzione. Non importa chi abbia torto, se parte il bosniaco…”

Fonseca e Dzeko devono risolvere i loro malumori.

Queste le parole di Fabio Capello, intervenuto in merito al caos interno tra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko che, in questi giorni, sta tenendo banco in casa Roma. L’ex tecnico della Juventus tra le altre – intervistato in esclusiva ai microfoni di TMW – avrebbe spiegato come la situazione in casa capitolina dovrebbe essere celermente raddrizzata, per evitare altre batoste come quelle subite contro la Lazio nell’ultimo derby di Serie A. Capello, infatti, ha affermato come alcuni malumori tra staff e giocatori siano parte del gioco ma che, se possibile, bisognerebbe che si risolvessero in tempi brevi per il bene del collettivo e del rendimento stagionale. Ecco le sue parole: “Bisogna ricucire il rapporto, se non vuoi farti male da solo e hai obiettivi. Può avere sbagliato il tecnico o il giocatore, servono chiarimenti senza perdere la faccia. Se il tecnico la perde, poi non ha più lo spogliatoio in pugno e questo non può andare. La Lazio nel derby aveva impostato una certa partita. La Roma, se pressata e con ritmi elevati, ha difficoltà. Alla Roma forse sarebbe servita una contestazione eclatante come successe a me l’anno dello Scudetto dopo Bergamo”.

