Roma, attimi di paura per Smalling e famiglia: ladri entrano in casa e lo minacciano con tanto di pistola

Notte di paura per Chris Smalling.

VIDEO Manchester Utd-Granada, Solskjaer verso la Roma: “Non li conosco, sono certo di una cosa”

Il difensore inglese in forza alla Roma ha vissuto attimi di sconforto insieme alla propria famiglia dopo che tre uomini armati hanno fatto irruzione nella sua abitazione. L’ex centrale del Manchester Utd è stato costretto a consegnare alcuni oggetti preziosi ai malviventi che lo hanno intimato puntandogli una pistola ad aprire la cassaforte. Il calciatore non era presente durante la sfida di Europa League tra i giallorossi e l’Ajax a causa di un infortunio, i ladri hanno portato via un bottino composto da rolex (3), gioielli e 300 euro in contanti. Come rivela Ansa ad avere avvisato le forze dell’ordine sarebbe stata la moglie, Sam Cooke, intorno alle 5 del mattino con la polizia che adesso starebbe vagliando le immagini delle telecamere di sicurezza per risalire ai delinquenti.

Roma-Ajax, Brobbey: “Siamo stati superiori ai giallorossi, su una cosa non riesco a capacitarmi”