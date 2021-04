Roma-Ajax, Brobbey: “Siamo stati superiori ai giallorossi, su una cosa non riesco a capacitarmi”

La Roma conquista la semifinale di Europa League eliminando l’Ajax ai quarti di finale.

I giallorossi hanno pareggiato 1-1 all’Olimpico contro la compagine olandese, ma in virtù del 2-1 ottenuto in quel di Amsterdam hanno conquistato il pass per il prossimo turno. Impresa per gli uomini di Paulo Fonseca che ha conquistato per la prima volta una semifinale europea, delusione per gli olandesi come confermano le parole di Brian Brobbey.

“Quando entro in campo, do tutto e cerco di raggiungere il mio obiettivo. Il mancato impiego dall’inizio? Sono appena tornato da un infortunio, quindi lo capisco. Siamo stati superiori in entrambe le partite, ma non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Questo dà molto fastidio”.

