Roma-Ajax, ten Hag: “Nei 180 minuti abbiamo dominato, commessi degli errori evitabili”

La Roma conquista la semifinale di Europa League eliminando l’Ajax ai quarti di finale.

I giallorossi hanno pareggiato 1-1 all’Olimpico contro la compagine olandese, ma in virtù del 2-1 ottenuto in quel di Amsterdam hanno conquistato il pass per il prossimo turno. Impresa per gli uomini di Paulo Fonseca che ha conquistato per la prima volta una semifinale europea, delusione per gli olandesi come confermano le parole del tecnico ten Hag al sito ufficiale del club.

“Abbiamo fatto noi entrambe le partite, ma siamo stati troppi imprecisi o troppo inefficienti nell’area avversaria. Gol annullato? A mio avviso era regolare. Ma non è importante quel gol. In due partite abbiamo concesso pochissimo e creato molto. Si potrebbe concludere che l’Ajax ha fatto un ottimo lavoro”.