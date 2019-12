Roma, a breve la cessione del club a Friedkin: trovato l’accordo con Pallotta. I dettagli e le cifre

Passaggio di potere ai vertici della Roma.

Manca soltanto l’ufficialità. Il club capitolino, di fatto, è stato ceduto a Dan Friedkin. Nelle scorse settimane la trattativa tra l’attuale patron James Pallotta e l’imprenditore texano di origini californiane sembrava essere in stallo, ma nelle scorse ore la situazione si è mossa verso una fumata bianca. C’è, dunque, un accordo di massima, secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport‘: 550 milioni netti più 271 milioni del debito del club e i 150 milioni di aumento di capitale già approvato. L’ufficialità arriverà oggi, o al massimo domani, tramite un comunicato.

Ma chi è Dan Friedkin? Egli, nel caso in cui arrivasse l’ufficialità della cessione della Roma, diverrebbe secondo le stime di ‘Forbes‘ il terzo patron più ricco del calcio italiano, dopo Andrea Agnelli e Zhang Jindong. Il patrimonio del magnate, infatti, ammonterebbe a circa 4,1 miliardi di dollari. L’imprenditore è a capo della Gulf States Toyota, azienda che distribuisce in esclusiva le auto giapponesi in Texas e altri paesi degli Stati Uniti. Inoltre, ha interessi anche nel settore del turismo e del cinema. Il cinquantaquattrenne, dunque, sembra l’uomo giusto per risollevare le sorti societarie dei giallorossi.