Rizzoli: “Bisogna ripartire in sicurezza. Fallo di Pjanic? La registrazione dell’episodio non esiste per un motivo”

La Serie A vuole ripartire.

In attesa di scoprire come e quando ripartirà il campionato italiano, l’ex arbitro Nicola Rizzoli – il terzo italiano a dirigere una finale dei Mondiali di calcio, nello specifico l’incontro tra Germania e Argentina del 13 luglio 2014 -, intervenuto ai microfoni di ‘CasaSkySport’, ha detto la sua sulle possibili variazioni del regolamento, al fine di garantire ai calciatori una ripartenza più sicura.

Serie A, parla Rizzoli: “Abbiamo inoltrato una richiesta alla Lega, servirà tutelare i calciatori”

“Stiamo facendo un lavoro con la Uefa e con le federazioni degli altri campionati. Il comportamento degli arbitri e dei giocatori in campo è argomento di discussione. In una fase di campionato dove si dovranno affrontare una partita dietro l’altra e il clima sarà caldo, una delle proposte è quella delle 5 sostituzioni durante la gara. Potrebbero aiutare. Prenderemo a breve una decisione”.

Limitare i rischi, questa l’idea espressa dal responsabile degli arbitri. Poi sul VAR: “Ripresa con la tecnologia? Certo, stiamo lavorando con la Lega cercando di ridurre al minimo i rischi. Ci saranno 3 operatori invece che 4, possibilmente divisi da plexiglass e con mascherine e guanti. Se dobbiamo riprendere lo faremo seguendo tutti i protocolli di sicurezza. All’inizio della stagione ci sono stati diversi errori col Var perché bisognava adeguarsi alle nuove norme”.

A distanza di quasi 2 anni, Inter-Juventus del 2018 continua ad essere al centro della polemica. Rizzoli prova a fare chiarezza sulla gara diretta da Orsato e su quel fallo dubbio di Pjanic ai danni di Rafinha: “Non facciamo confusione: un provider della Lega mette gli audio del VAR a disposizione online, ma solo delle situazioni di protocollo della partita. Queste clip vengono mandate all’Ifab. E non sono di possesso dell’Aia.Pecoraro ha richiesto l’Intera registrazione di Inter-Juventus ma non esiste una registrazione unica. Un’ammonizione, sebbene fosse la seconda, non rientra nella situazione da protocollo per cui viene registrato. Che poi non sia stata presa una decisione corretta in campo, questo è un altro discorso”.