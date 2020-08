Ritiro Palermo, proseguono gli allenamenti: oggi tamponi e doppia seduta, alle 12.15 la conferenza di Saraniti

Proseguono gli allenamenti del Palermo a Petralia Sottana.

La squadra di Roberto Boscaglia quest’oggi effettuerà una doppia seduta di allenamento. Prima di ciò, però, i rosanero si sottoporranno ad una nuova serie di tamponi presso l’ospedale del borgo madonita. Dopo la sessione mattutina la squadra tornerà in campo per la seduta pomeridiana. Alle ore 12:15 interverrà in conferenza stampa Andrea Saraniti. Gli Operatori dell’Informazione già regolarmente accreditati dovranno accedere alla piattaforma Zoom entro le ore 12:00.

