Ritiro Palermo, Boscaglia a lavoro sulla formazione: idea 4-2-3-1. Sagramola e Castagnini puntano Corrado

Il Palermo di Roberto Boscaglia comincia a prendere forma.

Durante questi primi giorni di ritiro il tecnico gelese sta conoscendo la squadra e la sta preparando ad affrontare quelle che saranno le insidie della Serie C. La sua idea, come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è chiara: i rosanero avranno una fisionomia di base, ma dovranno essere pronti a variare in base all’avversario o comunque gli obiettivi. Il modulo, in base a quanto visto in questi giorni, dovrebbe essere il 4-2-3-1, in virtù della composizione della difesa, reparto ad oggi più completo. Crivello è dunque tornato nella sua posizione originale, ovvero quella di terzino sinistro, dall’altra parte c’è invece Doda. Accardi per il momento viene impiegato come laterale difensivo nella parte destra del campo. Al centro Lancini e Marconi con Peretti “pronto a fare il guastafeste per una maglia da titolare, oppure da equilibratore del reparto quando ci saranno defezioni o squalifiche” si legge. Boscaglia, inoltre, può contare su due jolly. Si tratta di Marconi e Crivello, giocatori duttili in quanto possono ricoprire sia il ruolo di centrale che di laterale difensivo.

Intanto, la dirigenza sta lavorando su altri nomi di giocatori da inserire in squadra. Tra questi vi è quello di Niccolò Corrado, classe 2000 del vivaio dell’Inter, che nell’ultima stagione ha giocato nell’Arezzo in Serie C collezionando ben 21 presenze. Un profilo giovane ma con una maturata esperienza. Il Palermo, tuttavia, ha la concorrenza di alcuni club di Serie B e dunque dovrà attendere la risposta del club nerazzurro.

Nel reparto centrale si piazzeranno due centrocampisti interni, ad oggi Palazzi e Martin, con tre giocatori sulla trequarti a ridosso di una sola punta. Nell’area avanzata Boscaglia sta lavorando con Valente a destra e Floriano a sinistra come esterni offensivi, mentre il capitano Santana si pozione al centro a ridosso del centravanti. Per quest’ultimo ruolo all’appello finora ci sono soltanto Saraniti e Lucca, in attesa che la dirigenza metta a segno un importante colpo di mercato che regali ai rosanero un nuovo bomber. Infine, Silipo è pronto ad insediarsi come esterno a destra o come rifinitore in alternativa a Santana.

Tra le idee del tecnico siciliano anche un 4-4-2 in fase di non possesso, che fornirebbe maggiore sicurezza in fase di copertura. Resta il fatto che alla base di tutto vi è la corsa, “un aspetto fondamentale anche per gli inserimenti da dietro perché i due centrocampisti centrali non faranno solo da argine davanti alla difesa, ma, a turno, dovranno inserirsi negli schemi d’attacco che stanno iniziando ad affiorare nella fase tattica degli allenamenti” si legge.

