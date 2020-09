Riapertura stadi, Mancini: “Più di mille tifosi ma con le giuste misure, ecco la soluzione”

Negli stadi possono entrare più di mille persone.

Così il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, intervenuto in merito alla delicatissima tematica legata alla riapertura – finora soltanto parziale – degli stadi in tutta Italia. Ospite dell’evento Quando lo sport fa stare bene al Festival di Salute Frontiere, l’ex tecnico di Inter e Manchester City tra le altre ha voluto sottolineare l’importanza primaria dello svolgere con continuità regolare attività fisica: “Da quando ho smesso di giocare ho continuato ad allenarmi tutti i giorni. Consiglio a tutti di fare sport perché si vive meglio e aiuta ad essere migliori in tutto”.

Mancini ha poi detto la sua sull’afflusso parziale del pubblico all’interno degli impianti sportivi, che al momento, infatti, registrano una capienza di sole mille persone: “L’altra sera a Reggio Emilia ho visto persone in fila ad una distanza giusta per la salute di tutti. Negli stadi si può entrare in molti più di 1000, ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza”.

Chiosa finale dell’allenatore azzurro sull’organizzazione di un calendario fittissimo di impegni e che potrebbe alla lunga creare problemi sia ai club che a tutti i calciatori: “Una volta si andava in ritiro e non si facevano partite importanti per un mese. Ora dopo una settimana si gioca. I ragazzi con 2-3 partite a settimana non riposano quasi mai. Una preparazione più adeguata e meno partite sarebbe la cosa migliore”.

