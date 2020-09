Serie A, lo Spezia cerca rinforzi in attacco: ipotesi Llorente sempre più concreta. I dettagli

Un esordio dal risultato prevedibile quello dello Spezia che, in occasione della sfida di ieri contro il Sassuolo, ha perso per una rete a quattro.

Lo Spezia, dopo l’ultimo ko in campionato, cerca sempre più insistentemente nuovi innesti in avanti. L’ultima idea porta il nome di Fernando Llorente, attaccante spagnolo del Napoli. Del resto il giocatore non sembra rientrare nei piani del tecnico Gattuso e quindi per la società sarebbe “un costo che sarebbe disposta a ridurre contribuendo al pagamento dell’ingaggio di 2,5 milioni a stagione“, si legge su Tuttosport. Per il giocatore spagnolo andare allo Spezia potrebbe rappresentare l’occasione giusta per il suo rilancio, divenendo il punto di riferimento del progetto del tecnico Italiano a cui manca in rosa un attaccante con le sue caratteristiche. A questo punto al club ligure non resta che sfruttare questi ultimi giorni di mercato per regalarsi un grande centravanti che, superato il nodo ingaggio, consentirebbe alla formazione spezzina di affrontare la Serie A con qualche marcia in più.

Spezia-Sassuolo, Italiano avverte: “C’è emozione, ma venderemo cara la pelle. Alla società ho chiesto una cosa”