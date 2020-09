Riapertura stadi, Gravina: “È una bella notizia, ma ora riapriamo anche per Serie B e C”

Parola a Gabriele Gravina.

Il governo ha dato il via libera alla riapertura degli stadi: da quest’oggi, domenica 20 settembre, in ogni partita di Serie A potranno essere ammessi mille spettatori. La decisione – provvisoria quanto a forme e cifre – è stata presa nel corso di un incontro convocato dal ministro Boccia con le Regioni, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora, dopo che Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto avevano firmato ordinanze per la riapertura parziale degli impianti. Un esperimento che verrà portato avanti a patto e condizione che vengano rispettate le misure anti-Covid, dal distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina agli accessi controllati, dalla sanificazione ai controlli fuori dalla struttura.

Il Presidente della FIGC, ha così commentato il nuovo provvedimento: “L’apertura degli stadi al pubblico è una bella notizia, ma il fatto che il via libera sia arrivato solo per la Serie A, e non per gli altri campionati professionistici, mi lascia perplesso. I protocolli di sicurezza sono i medesimi in tutte e tre le serie professionistiche, così come lo devono essere le regole per il distanziamento, quindi anche su questo tema ci deve essere lo stesso trattamento. Nei mesi difficili del Coronavirus il calcio tutto ha dimostrato grande responsabilità. Sono convinto che verrà preso il medesimo provvedimento prima dell’avvio ufficiale dell’attività della B e della C, previsto per il prossimo fine settimana”, ha concluso Gravina.

