Real Madrid-Atalanta, out anche Mariano: emergenza blancos, Gasperini studia l’impresa a Valdebebas

L’Atalanta sogna il trionfo contro il Real Madrid.

La partita d’andata degli ottavi di Champions League tra i bergamaschi e la formazione blanca, aveva lasciato molteplici rimpianti per via del risultato favorevole agli ospiti. Un match preparato nei minimi dettagli da Gian Piero Gasperini e dal suo staff, cambiato totalmente dopo soli 17′ per l’espulsione abbastanza generosa di Remo Freuler. Una rete da recuperare ma tanta fiducia per quello che sarà l’atto secondo di una sfida intensa e dai molteplici spunti d’interesse in quel di Valdebebas.

Alcune buone notizie per i nerazzurri, infatti, arrivano proprio dal quartier generale madridista, nel quale questa mattina sono stati svolti i controlli strumentali per l’infortunio che ha colpito Mariano Diaz. L’attaccante dominicano ha riportato – come anche annunciato tramite un comunicato ufficiale del club della capitale iberica – un infortunio muscolare al muscolo otturatore esterno sinistro, che non gli permetterà, con ogni probabilità, di essere nella lista dei disponibili per il confronto con la franchigia lombarda. Ennesima brutta notizia, dunque, per Zinedine Zidane, che si ritrova a dover gestire un organico estremamente indebolito dai molti problemi fisici che, da un mese a questa parte, hanno colpito gran parte dei suoi giocatori. Chissà invece se Gasperini punterà proprio su questo aspetto per fare fronte allo svantaggio maturato dopo i 90′ di Bergamo, considerando anche la notevole lunghezza della sua panchina.

In diverse occasioni l’Atalanta è riuscita a cambiare faccia al suo assetto tattico e alla gara stessa, sboccando punteggi in maniera improbabile e inaspettata grazie proprio ai suoi assi nella manica. Il tecnico ex Palermo è consapevole anche di questa sottile ma importante sfumatura, che con l’introduzione recente dei cinque cambi è diventata un aspetto di ancor più fondamentale rilevanza. Di seguito il rapporto medico effettuato dal Real Madrid sulle condizioni di Mariano Diaz.

“Dopo i test effettuati oggi sul giocatore Mariano Díaz dallo staff medico del Real Madrid, all’attaccante è stato diagnosticato un infortunio muscolare al muscolo otturatore esterno sinistro. Saranno attesi ulteriori sviluppi”.