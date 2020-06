“Comune sponsor sulle maglie del Palermo”. La proposta di Sinistra Comune

Ipotesi sponsor Comune di Palermo sulle maglie rosanero.

Nelle ultime settimane è andata in scena la querelle tra il Comune di Palermo e l’SSD Palermo in merito alla questione legata alla concessione dello stadio Renzo Barbera. Il club rosanero ha lamentato l’alto canone richiesto dell’amministrazione comunale per l’utilizzo dell’impianto, fissato per 341 mila euro. La cifra, per i vertici di viale del Fante, risulta essere sproporzionata, soprattutto in ragione del fatto che la squadra milita nel campionato di terza serie.

“Il consiglio comunale nei prossimi giorni sarà chiamato a votare l’atto di concessione per sei anni – ha spiegato il Consigliere Comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno in una nota inviata alla redazione di Mediagol.it – sulla scorta dei parametri stabiliti dalla commissione tecnica di valutazione, atteso che il l’organo assembleare non può avere competenza sull’importo del canone, ma che comunque potrà incidere comunque su alcuni aspetti della convenzione stessa“.

Tra le possibilità per ridurre il canone, il consigliere Susinno ha avanzato una nuova ipotesi: “Insisto nel ritenere – si legge nella nota – con lo spirito di una funzione aggregativa e di riferimento territoriale, che il ‘Comune di Palermo’, come ‘Città dell’accoglienza’ può intervenire, come sponsor principale con tanto di scritta sulle maglie, in ragione di una coerente quantificandone che comunque di fatto allieverebbe l’importo del canone di locazione nei confronti di una società nata appena un anno fa. Ricordo perfettamente quando ricoprivo la carica di Consigliere Provinciale, come l’Amministrazione di allora decise di sponsorizzare la Palermo Calcio di quegli anni con un’apposita scritta sulle maglie”.

Per Susinno, un gesto del genere da parte dell’amministrazione comunale sarebbe opportuno, anche in virtù delle recenti umiliazioni che la piazza ha dovuto subire a livello sportivo: “La squadra di calcio rappresenta un patrimonio di Palermo e di tutti i suoi cittadini, indipendentemente dal tifo e dalla passione per lo sport. I risultati della squadra incidono in modo rilevante sull’economia e sulla tenuta sociale dell’intera comunità cittadina”, ha concluso il Consigliere Comunale di Sinistra Comune.

