Qual. Mondiali, quante sorprese: Germania k.o, Francia e Inghilterra di misura. Tutti i risultati

Tutti i risultati finali dei match di qualificazione al Mondiale 2022.

Tante sorprese nella serata conclusiva delle sosta per le nazionali. Tante le squadre scese in campo per onorare fino all’ultima giornata gli impegni con i propri gironi, molti dei quali già indirizzati dopo appena tre giornate. Sconfitta a sorpresa per la Germania, che cade nel match casalingo contro la Macedonia del Nord grazie ad una rete di Elmas. Il centrocampista del Napoli firma al minuto 85 un successo storico per la compagine ospite, contribuendo in maniera decisiva a conquistare tre punti d’oro contro un avversario di prestigio come quello tedesco. Positive le prove di Francia, Spagna e Inghilterra, che senza eccessiva fatica riescono a battere i loro rispettivi avversari e mettere già in tasca un pezzo di qualificazione ai prossimi campionati del mondo.

Di seguito tutti i risultati della serata di qualificazione mondiale appena conclusa

Gruppo B

SPAGNA-KOSOVO 3-1

34′ Dani Olmo (S), 36′ Ferran Torres (S), 70′ Halimi (K), 75′ Gerard Moreno (S)

GRECIA-GEORGIA 1-1

76′ aut. Kakabadze, 78′ Kvaratskhelia

Gruppo C

Lituania-Italia 0-2

47′ Sensi, 90+4 rig. Immobile

IRLANDA DEL NORD-BULGARIA 0-0

Qual. Mondiale, Lituania-Italia 0-2: decidono Sensi e Immobile, azzurri ancora in vetta a punteggio pieno

Gruppo D

BOSNIA-FRANCIA 0-1

60′ Griezmann

UCRAINA-KAZAKISTAN 1-1

20′ Yaremchuk (U), 69′ Muzhikov (K)

Gruppo F

AUSTRIA-DANIMARCA 0-4

58′ e 74′ Skov Olsen, 63′ Maehle, 67′ Hojbjerg

SCOZIA-ISOLE FAROE 4-0

7′ e 53′ McGinn, 60′ Adams, 70′ Fraser

MOLDAVIA-ISRAELE 1-4

29′ Carp (M), 45’+2 Zahavi (I), 57′ Solomon (I), 64′ Dabbur (I), 66′ Natcho (I)

Gruppo I

INGHILTERRA-POLONIA 2-1

19′ rig. Kane (I), 58′ Moder (P), 85′ Maguire (I)

ANDORRA-UNGHERIA 1-4

45’+2 Fiola (U), 51′ Gazdag (U), 58′ Kleinheisler (U), 90′ Nego (U), 90’+3 rig. Pujol (A)

SAN MARINO-ALBANIA 0-2

63′ Manaj, 85′ Uzuni

Gruppo J

GERMANIA-MACEDONIA DEL NORD 1-2

45’+2 Pandev (M), 63′ rig. Gundogan (G), 85′ Elmas (M)

LIECHTENSTEIN-ISLANDA 1-4

12′ Saevarsson (I), 45’+1 Bjarnason (I), 77′ Palsson (I), 79′ Frick (L), 90’+4 rig. Sigurjonsson (I)

ARMENIA-ROMANIA 3-2 (giocata alle 18)

56′ Spertsyan (A), 62′ e 72′ Cicaldau (R), 86′ Haroyan (A), 89′ rig. Barseghyan (A)