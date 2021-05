PSG, tentata effrazione in casa Neymar: uomo fermato con zaino pieno di bibbie

Un individuo ha cercato di introdursi all’interno del domicilio di Neymar.

Questa la curiosa vicenda avvenuta in quel di Parigi, con l’asso brasiliano che è venuto a conoscenza dei fatti soltanto dopo l’effettiva segnalazione da parte delle sue domestiche. Queste ultime, infatti, avrebbero avvisato le autorità alla prima vista dell’uomo che, con uno zaino pieno di Bibbie, avrebbe voluto compiere un vero e proprio gesto di affetto nei confronti dello stesso asso brasiliano.

Le intenzioni del religioso, sarebbero state legate proprio al contenuto del testo sacro. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da L’Equipe, l’intento finale dell’individuo sarebbe dovuto essere quello di chiedere a Neymar di divulgare la parola di Dio.

Un gesto che, in seguito al fatto, avrebbe portato l’uomo al ricovero in un ospedale psichiatrico della zona, in attesa di alcuni accertamenti da parte delle autorità sanitarie competenti.