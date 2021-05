Calciomercato PSG, Neymar manda un messaggio a CR7: “Ho giocato con Messi e Mbappé ma..”

Parola a Neymar Junior.

Classe sopraffina, talento puro. Qualità infinita, guizzo del numero 10. Neymar Junior è uno dei calciatori più forti della storia del calcio moderno. L’attaccante alla corte di Mauricio Pochettino quando scende in campo fa tremare gli avversari con gesti tecnici sopraffini. Devastante a campo aperto, decisivo nello stretto. Questo l’identikit dell’ex calciatore del Barcellona.

Neymar Junior non è ancora riuscito ad alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie con la maglia del Paris Saint Germain. L’eliminazione cocente per opera del Manchester City di Pep Guardiola ha scaturito rabbia in seno allo spogliatoio parigino. Il Ligue 1 la formazione di Mauricio Pochettino è ancora in corsa per la conquista del titolo e, con ogni probabilità, saranno decisive le ultime due gare in cui Di Maria e compagni saranno impegnati rispettivamente contro Reims e Brest.

Nel corso di un’intervista a GQ, la stella brasiliana ha affrontato diverse tematiche soffermandosi in particolare sulle possibilità che ha avuto nella propria vita calcistica e su quelle che vorrebbe avere: “Nella mia carriera sono stato in squadra con grandi calciatori come Messi e Mbappé – ha detto Neymar -, ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano Ronaldo“.

Parole che sanno di invito. Chissà se, nelle prossime ore, arriverà anche una risposta di CR7 che da tempo non riesce ad entrare in sinergia con l’ambiente juventino. La formazione di Andrea Pirlo non è per niente certa di staccare il pass per la prossima Champions League ed una mancata qualificazione potrebbe far riflettere l’ex extraterrestre del Real Madrid su un proprio prematuro addio ai colori bianconeri.

Sarebbe un tandem da sogno quello composto da Mbappé, Neymar e Cristiano Ronaldo, tra i tanti. Pochettino avrebbe a disposizione una qualità innumerevole per tentare l’assalto alla prossima Champions League dopo la dolorosa scorsa finale persa per mano del Bayern Monaco.

