PSG, Neymar verso il rinnovo: l’accordo con i parigini e l’opzione Barcellona. Le ultime

Neymar sempre più vicino alla firma del suo nuovo contratto con il PSG.

PSG, Verratti: “Possiamo vincere la Champions League. Rinnovo Mbappé e Neymar? Ho una sensazione”

Il fuoriclasse brasiliano è una delle principali colonne portanti della formazione transalpina. Arrivato dal Barcellona nel 2017, il classe ’92 costituisce insieme a Mbappè l’intero patrimonio offensivo a disposizione di Mauricio Pochettino, capace di costituire un mix di classe e qualità all’ombra del ‘Parco dei Principi’. Il suo legame contrattuale con il club parigino scadrà nel giugno del 2022, con la dirigenza del patron Al-Khelaïfi che sta spingendo con il giocatore al fine di trovare un nuovo accordo. Tuttavia le indiscrezioni che vedrebbero il giocatore sudamericano ancora intenzionato a tornare al Barcellona sarebbero sempre più insistenti.

Calciomercato Barcellona, tutti pazzi per Demir: le big d’Europa puntano il ‘Messi austriaco’

Barcellona, parla l’ex Abidal: “Tutta la verità su Neymar. Pochettino? Mai preso un problema politico”

Secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo Sport – oltre che dallo stesso Sky Italia e dal The Guardian -, Neymar sarebbe vicino a siglare un nuovo contratto fino al 2026. Un quadriennale che mette in chiaro le strategie della compagine parigina, estremamente convinta di poter puntare al raggiungimento di obiettivi importanti sia in campo nazionale che europeo. Il Barcellona del neo presidente Laporta scruta comunque con occhio vigile la situazione, cercando di capire se ci possano essere i margini per un possibile colpo di scena nella prossima finestra estiva di calciomercato. Al momento tutto sarebbe indirizzato verso una permanenza di Neymar sotto la Torre Eiffel, anche se la trattativa – al momento – non sarebbe ancora del tutto definita.

Barcellona, Neymar e la telefonata a Messi: “Leo, devi venire a Parigi”