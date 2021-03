Barcellona, parla l’ex Abidal: “Tutta la verità su Neymar. Pochettino? Mai preso un problema politico”

“Nella mia lista c’erano Mauricio Pochettino, Quique Setien, Max Allegri e Xavi Hernandez. Fu preso Quique, ma la mia prima opzione era Pochettino. Dissi al consiglio ‘Devo portare il miglior allenatore possibile sul mercato. Volevo il meglio e Pochettino è uno dei migliori. Ha raggiunto la finale di Champions League con il Tottenham, ha una buona filosofia di gioco, una buona filosofia di allenamento, i giocatori lo adorano e penso che sarebbe un allenatore perfetto, con un vero progetto”.

Rompe il silenzio dal suo addio al Barcellona e lo fa con un’intervista a 360°, l’ex direttore sportivo blaugrana Eric Abidal. Il dirigente, concessosi ai microfoni del “Telegraph”, ha svelato alcuni retroscena legati al suo passato in Catalogna un anno dopo l’interruzione del suo contratto con il club spagnolo. Tra i primi argomenti trattati da Abidal, quello relativo al mancato arrivo di Mauricio Pochettino: mai preso dalla dirigenza per una questione politica.

“Sapevo che c’era un problema politico perché ho presentato la mia argomentazione al consiglio e alcune risposte si sono concentrate sull’Espanyol e non sulla parte tecnica. Aveva fatto un’intervista molti anni fa, non dirò che ha parlato male del club, ha detto qualcosa sull’andare in Argentina prima di allenare il Barcellona. Questo è stato un problema per l’ego di alcune persone e hanno detto no ‘perché non rispetta il club’. Ma molti anni fa Mourinho aveva detto che il Barcellona è sempre stato nel suo cuore per poi diventare allenatore del Real Madrid. Succede. Non devi mescolare la politica con le decisioni professionali, ma il Barcellona è un club unico con un consiglio di amministrazione ampio e molte persone che prendono le decisioni”.

Tra gli argomenti trattati dall’ex direttore sportivo blaugrana, anche quello relativo a Neymar: “Dieci giorni prima della fine della finestra di mercato, andai a Parigi per parlare con Leonardo. Ero con il mio CEO, e stavamo parlando di Neymar. Se l’amministratore delegato va a parlare col Paris Saint-Germain, è perché possiamo ingaggiarlo. Se non avessimo firmato con Griezmann prima, penso che l’avremmo ripreso, era quello di cui avevamo bisogno. Non si tratta di quale giocatore sia migliore, era quello che pensavo fosse la posizione di cui avevamo bisogno in quel momento. La squadra aveva bisogno di una vera ala. Il presidente ha deciso di prendere Griezmann. Uno degli argomenti contro Neymar era che aveva una causa in tribunale contro il club. Hanno detto che avrebbe dovuto interrompere il processo in tribunale per tornare. Non era un mio problema perché non ero al club quando è avvenuta quella disputa. A mio avviso, potevo ingaggiare il giocatore, ma non è successo”.