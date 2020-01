Psg, Keylor Navas su Neymar: “E’ un giocatore di altro livello, ci rende più forti. I miei obbiettivi…”

Neymar si riprende il Psg.

Il gioiello brasiliano si è reso protagonista, nella giornata di ieri, di una doppietta, decisiva per la vittoria della compagine guidata da Thomas Tuchel contro il Lille. A parlare proprio del momento del numero 10 ex Barcellona è stato l’estremo difensore dei parigini, Keylor Navas. Di seguito le dichiarazioni del portiere classe ’86, rilasciate ai microfoni di Telefoot : “Neymar? È un giocatore di un altro livello, di un altro mondo. Siamo molto felici di averlo nella squadra. Ci rende più forti, sappiamo che è determinato a dare tutto per la squadra e per raggiungere i traguardi importanti”. L’esperienza al Psg? Non sono venuto qui per divertirmi ma per lavorare con umiltà e vincere titoli”.

