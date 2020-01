Psg, Tuchel difende Icardi: “Sta vivendo un momento delicato, ecco il mio consiglio a Maurito”

Mauro Icardi e il momento di mini-crisi.

Serie A, l’analisi di Lippi: “Inter e Lazio devono crederci, la Juve ha sottovalutato il Napoli”. Poi il ricordo di Kobe Bryant…

L’attaccante argentino in forza al Psg non è riuscito a timbrare il cartellino nelle ultime uscite dei parigini, sebbene in questa prima parte di stagione abbia messo a segno ben nove reti in campionato. Il tecnico dei transalpini, Thomas Tuchel, non sembra essere per nulla preoccupato come ammette nel corso della conferenza stampa post Lille.

Inter, è fatta per Eriksen: visite mediche per il danese, adesso manca solo l’ufficialità

“Mauro sta vivendo un brutto momento, ma deve avere fiducia. Se sono preoccupato? Segnare è sempre la cosa più importante per gli attaccanti. Sono sicuro che se continuerà a lavorare duramente come sta facendo tornerà presto a segnare. Deve solamente restare calmo”.

Napoli-Juventus, Bonucci: “Merito agli azzurri, ko che ci serva da lezione. De Ligt? Ha margini di crescita importanti”