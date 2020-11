Premier League, gli stipendi del Liverpool di Klopp: Alisson meno di 5 milioni all’anno, Salah il più “ricco”

L’analisi sugli ingaggi dei Reds.

Il Liverpool, campione d’Inghilterra dell’ultima stagione, sta mantenendo le aspettative richieste anche in quella 2020/2021. I Reds di Jurgen Klopp sono ancora adesso primi in classifica in Premier League, mantenendo anche la testa del girone di Champions League con Atalanta, Ajax e Midtjylland. Interessante l’analisi proposta da Spotrac che riporta gli stipendi annuali della rosa del club inglese. Il più “ricco” è Mohamed Salah con un ingaggio di 10,4 milioni all’anno, mentre Joe Gomez è il calciatore meno pagato.

Questo l’elenco completo (milioni di sterline):