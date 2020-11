Champions League, stasera Atalanta-Liverpool: quote, probabili formazioni e dove vedere la gara in tv

Tutto pronto per Atalanta-Liverpool.

La ‘Dea’ di Gian Piero Gasperini sfida in casa gli inglesi di Jurgen Klopp nella 3ª giornata del Gruppo D di Champions League. I bergamaschi sono al momento secondi con 4 punti, frutto di una vittoria sul Midtjylland e di un pareggio con l’Ajax, gli inglesi guidano il girone con 2 vittorie ottenute contro Ajax e Midtjylland. La gara, in programma alle ore 21.00 al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, sarà visibile in tv su Sky e in streaming sulla piattaforma dedicata Sky Go.

Le quote e i pronostici dei bookmakers, che prevedono una gara frizzante, vedono favorita la formazione ospite quotata a 2.100, la vittoria dei padroni di casa, invece, è quotata a 3.15, infine, il pareggio è offerto a 3.85.

Per la partita più importante della fase a gironi, Gian Piero Gasperini deve fare i conti con due assenze importanti: De Roon e Gosens. A centrocampo dunque spazio a Freuler accanto a Pasalic, con Mojica largo a sinistra. In avanti il solito Gomez alle spalle di Zapata e Muriel. Toloi e Djimsiti completano il terzetto difensivo davanti a Sportiello.

Diversi nodi da sciogliere anche per mister Jurgen Klopp. In difesa, nel suo 4-3-3, favorito Phillips al centro su Williams, in coppia con Gomez; sulle fasce agiranno Alexander-Arnold e Robertson. A centrocampo, confermati Wijnaldum ed Henderson, con Diogo Jota candidato per sostituire Thiago Alcantara non recuperasse in tempo. Davanti il solito tridente composto da Salah, Firmino e Mané.

Di seguito, le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gian Piero Gasperini.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Phillips, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Jota; Salah, Firmino, Mané. All. Jurgen Klopp.