Potenza-Palermo, probabili formazioni. Alle 19.00 la prima amichevole dei rosanero

Tutto pronto per Potenza-Palermo: ecco le probabili scelte di mister Giacomo Filippi

A partire dalle 18.40 potrete seguire su Mediagol la cronaca in diretta della prima amichevole ufficiale dei rosanero in ritiro tra Potenza e Palermo, in programma domenica 25 luglio alle ore 19.00 allo stadio "Viviani". Vi racconteremo la sfida sul nostro sito e sui nostri canali social, live da Potenza.