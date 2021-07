LIVE alle 19.00 cronaca Potenza-Palermo su Mediagol, amichevole estiva in Basilicata

A partire dalle 18.40 sui canali social di Mediagol.it potrete seguire la prima amichevole ufficiale del Palermo 2021-2022. Mister Filippi ha tutto l'organico a disposizione compreso il nuovo acquisto Giuseppe Fella

