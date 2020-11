Portogallo, il CT Santos: “Cristiano Ronaldo vuole giocare e vincere sempre. Problema alla caviglia? Vi dico come sta”

Fernando Santos si espone sulle condizioni di Cristiano Ronaldo.

L’attaccante della Juventus ha abbandonato anzitempo il campo, durante il match dell’8 novembre contro la Lazio, a causa di una botta alla caviglia presa durante uno scontro con Luis Alberto. Il CT dei lusitani, Fernando Santos, nel corso della conferenza stampa ha chiarito la situazione in merito all’nfortunio di CR7: “E’ arrivato molto carico. Non si è lamentato del problema alla caviglia sapeva di non avere nulla di particolare. Si è allenato regolarmente con la squadra, sta bene e sicuramente ci sarà. Cristiano vuole giocare e vincere sempre, ogni minuto, ogni secondo. Non vuole mai uscire dal campo. Lui è il migliore al mondo e il più grande esponente della nazionale, i compagni lo seguono è un esempio“.

