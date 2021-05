Playoff Serie C, Palermo-Avellino: le pagelle dei quotidiani

Il Palermo batte di misura l’Avellino di Braglia.

Quelle mani sul collo del capitano del Palermo

La squadra rosanero è riuscita a superare il primo step della fase nazionale playoff. Mercoledì il ritorno in Campania per una sfida che si preannuncia letteralmente infuocata. Di seguito, le pagelle dei quotidiani sportivi e non.

Palermo-Avellino 1-0: Floriano implacabile dagli undici metri, i rosanero la spuntano in una sfida ad alta tensione

LE PAGELLE DI PALERMO-AVELLINO 1-0. Re Mida Floriano regala una preziosa vittoria ai rosa

Giornale di Sicilia– Palermo (3-4-2-1): Pelagotti 6, Marong 5.5 (1′ st Accardi 6.5), Lancini 6, Marconi 6.5, Doda 5.5 (27′ st Peretti 6), Broh 6, De Rose 7, Valente 6.5, Kanoute 6, Santana 6 (15 st Silipo 5.5), Saraniti 6 (15 st Floriano 7). All.: Filippi 6.5.

Gazzetta dello Sport– Palermo (3-4-2-1): Pelagotti 6.5, Marong 5 (1′ st Accardi 6.5), Lancini 6.5, Marconi 6.5, Doda 5.5 (27′ st Peretti sv), Broh 6, De Rose 6.5, Valente 6, Kanoute 6, Santana 5.5 (15 st Silipo 5.5), Saraniti 5.5 (15 st Floriano 7). All.: Filippi 6.5.

Corriere dello Sport– Palermo (3-4-2-1): Pelagotti 6,5; Marong 6 (1′ st Accardi 6,5) Lancini 6 Marconi 6,5; Doda 5,5 (27′ st Peretti 6) Broh 6,5 De Rose 6,5 Valente 6; Kanoutè 6 Santana 6 (15′ st Silipo 6) Saraniti 6 (15’st Floriano 6,5). All.: Filippi 6,5.

A disp.: Faraone, Corrado, Palazzi, Crivello, Martin, Odjer, Somma, Almici.