Playoff Serie B, le finali anche su Sky Sport e TV8

Le finali playoff saranno visibili anche in chiaro su TV8

⚽️ 23 aprile - 17:51

La Lega Serie B ha ufficializzato una novità rilevante per la trasmissione delle finali playoff della stagione 2025/2026. Le gare di andata e ritorno, decisive per stabilire la terza squadra promossa in Serie A, saranno visibili sia sui canali di Sky Sport (anche in streaming su NOW) sia in chiaro su TV8.

La decisione è stata ratificata dall’Assemblea di Lega e segna il ritorno di Sky al fianco della Serie B, ampliando la visibilità dell’evento finale del campionato. La copertura dei playoff si inserisce in un sistema già strutturato che vede DAZN come licenziatario principale, affiancato da LaB Channel, disponibile su Amazon Prime Video e OneFootball.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Paolo Bedin, che ha sottolineato come questa partnership contribuisca a migliorare qualità e visibilità del campionato, offrendo agli appassionati un accesso sempre più ampio alle finali.

Le partite sono in programma domenica 24 maggio per l’andata e venerdì 29 maggio per il ritorno, con orari ancora da definire.