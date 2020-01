Pergolizzi: “Vittoria importante, ma prestazione non positiva. Fischi? Ecco cosa penso”

Il Palermo torna a vincere.

I rosanero hanno battuto, tra le mura amiche del “Renzo Barbera”, il Marsala. Il risultato finale è stato di 3-1, grazie alle reti di Juan Mauri (su calcio di rigore) e dei subentrati Christian Langella e Andrea Silipo, quest’ultimo all’esordio stagionale.

Il tecnico Rosario Pergolizzi, intervenuto in mixed zone al termine della gara, ha commentato la prestazione dei suoi e ha spiegato alcune delle sue scelte di formazione.

“Ricominciare a vincere è sempre importante, abbiamo fatto meglio col Troina forse rispetto alla prestazione di oggi. Ho visto comunque carattere, la squadra ha cercato questa vittoria. Fischi dopo l’uscita di Felici? Ero convinto che fossero per lui i fischi. La gente è libera di fare quello che vuole e posso solo dire che non mi ero accorto di nulla. Finché sarò l’allenatore del Palermo sarò io a fare le scelte, Felici è stato due o tre giorni senza allenarsi dopo aver rimediato una botta e quindi non devo giustificare la mia scelta. Se avessi avuto la giusta alternativa non avrei fatto giocare Felici come è capitato con Martin, devo valutarli in base alla settimana. I tifosi sanno che in casa dobbiamo fare sempre la prestazione, oggi non mi ricordo tiri subiti a parte una distrazione sull’episodio del rigore. Contro il Troina paradossalmente non abbiamo demeritato, abbiamo costruito senza riuscire a far gol al contrario di oggi con la prestazione che non è stata troppo positiva. Se la gara fosse finita 1-1 con Silipo che aveva preso il posto di Felici sarei stato crocifisso. Io cerco solo di sfruttare le giuste caratteristiche di ogni calciatore come è successo oggi con Mauri“.

