Pergolizzi-Mediagol: l’intervista integrale all’ex allenatore del Palermo

Rosario Pergolizzi si racconta a 360° gradi.

Dal sogno di guidare il Palermo della rinascita in Serie D fino alla brusca interruzione dei rapporti con la società, passando per i trionfi sul campo e la conquista a tavolino della promozione. L’annata del tecnico palermitano sulla panchina rosanero è stata turbolenta, composta di alti e bassi dentro e fuori dal rettangolo verde. Sebbene sia arrivato il raggiungimento del traguardo, nonostante la sospensione definitiva dei campionati dilettantistici a causa dell’emergenza Coronavirus, in virtù della posizione della squadra in classifica e dei sette punti di vantaggio sulle contendenti, l’allenatore non è stato confermato dalla società. Il contratto che legava Rosario Pergolizzi al club di Viale del Fante sarebbe dovuto scadere ieri, martedì 30 giugno, ma il tecnico già da settimane aveva lasciato il capoluogo siciliano. Una rescissione consensuale, che tuttavia lascia l’allenatore con l’amaro in bocca.

In una lunga e ricca intervista concessa alla redazione di Mediagol.it, l’ex tecnico del Palermo ha ripercorso l’annata in rosanero: dall’arrivo al club di Viale del Fante al mancato rinnovo. Sfoglia le schede per leggere tutte le dichiarazioni.