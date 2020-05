Peretti: “Questa l’annata più importante della mia carriera. Futuro? Vi dico tutto”

“Questa esperienza così forte e difficile ha contribuito a temprare il mio carattere ma quello che ho provato io è nulla in confronto al dolore delle migliaia di persone che hanno sofferto e continuano a soffrire per via della pandemia“.

Inizia così la lunga intervista rilasciata da Manuel Peretti, difensore del Palermo, ai microfoni del sito ufficiale del club di viale del Fante. Il centrale classe 2000 ha poi proseguito parlando di come sta vivendo questo periodo in cui, a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, è stato costretto a restare nella propria abitazione: “In questi mesi ho sentito più del solito la mancanza della mia famiglia anche se grazie ai social siamo stati sempre in contatto, tuttavia è stato giusto restare in Sicilia, una delle regioni con il minor numero di contagi“.

“In questi mesi di isolamento è stato molto importante l’affetto ed il sostegno dei miei coinquilini, Fallani e Langella, ma anche quello di tutte le componenti del club – ha raccontato Peretti -. C’è stato anche spazio per qualche sorriso, sarà impossibile dimenticare le challenge sui social e gli esperimenti culinari insieme a Langella, il nostro pezzo forte è la crostata alla marmellata di frutta. Io credo che ci vorrà del tempo per tornare alla normalità o, chissà, forse dovremo abituarci a convivere con il rischio di contrarre un virus, sono tutti interrogativi che difficilmente adesso trovano delle risposte”.

Il numero 54 della squadra allenata da Pergolizzi si è anche soffermato sul suo rendimento e sugli obiettivi che si è posto: “E’ stata l’annata più importante della mia vita calcistica il passaggio dalle giovanili al calcio dei grandi a volte può essere traumatico, io invece ho avuto la fortuna di essere approdato in un grande club con una tifoseria straordinaria, che mi ha dato la possibilità di maturare e migliorarmi senza eccessive pressioni – ha sottolineato Peretti –. Come è noto io sono in prestito dall’Hellas Verona, sono certo che in estate entrambe le società prenderanno la decisione migliore per il mio futuro e se dovesse proseguire la mia esperienza in rosanero sarei molto orgoglioso”.