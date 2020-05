Peretti: “Difficile che la Serie D possa riprendere. Nostri meriti sono evidenti, la classifica parla da sola”

“Sono entusiasta per la decisione della Società di riaprire il Barbera per permetterci di effettuare sedute individuali facoltative in alternativa al lavoro a casa“.

Manuel Peretti e gli altri calciatori del Palermo da lunedì hanno iniziato a lavorare sul terreno di gioco dello stadio “Renzo Barbera” dopo circa due mesi. Intervistato dal sito ufficiale del club rosanero, jolly classe 2000 ha poi proseguito: “E’ senza alcun dubbio una soluzione perfetta in attesa di poter presto tornare a svolgere i tradizionali allenamenti. Respirare l’aria della domenica, correre sull’erba e rivedere i miei compagni anche se da lontano mi ha ridato la felicità. La speranza di noi tutti è quella di tornare presto a giocare e continuare a vincere sul campo, ma è oggettivamente difficile che la serie D possa concludere la stagione per via delle enormi difficoltà economiche dei club, tranne ovviamente il Palermo che si pone sullo stesso livello organizzativo delle società della massima serie“.

Peretti è però sicuro che qualora la decisione del consiglio federale dovesse essere quella di riprendere il campionato, il Palermo si farà trovare pronto: “Non resta quindi che aspettare le decisioni delle istituzioni che stanno valutando come far ripartire e riformare il calcio, noi lo facciamo con serenità perché del resto i nostri meriti sono stati evidenti per l’intero campionato fino all’ultima gara che abbiamo potuto disputare, la classifica parla da sola. Nell’attesa noi continuiamo a lavorare come se dovessimo tornare a giocare domenica prossima, in questo modo manteniamo al top la concentrazione e la forma fisica”.