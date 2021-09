Pelè, il brasiliano tranquillizza i tifosi: “Sto combattendo un brutto male. Vincerò”

Il post sui social con il quale l'ex stella brasiliana ha tranquillizzato i tifosi in apprensione

Per tranquillizzare i tanti tifosi si è mosso Pelè in persona, che tramite un post sui propri profili social ha tranquillizzato il mondo del calcio sulle proprie condizioni di salute. L'ex stella verdeoro è stato operato d'urgenza per un tumore sospetto che aveva colpito il colon e adesso sarebbe in degenza all'interno dell'ospedale, con le condizioni di salute che stanno lentamente migliorando.