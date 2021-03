Parma-Inter 1-2, può esultare Conte: doble Sànchez e +6 sul Milan di Pioli. Ecco come cambia la classifica

Uno a due, è questo il risultato finale del posticipo di Serie A giocatosi in quel di Parma e in cui si sono affrontate la squadra di Antonio Conte e la compagine guidata da Roberto D’Aversa.

Inter, Suning tra presente e futuro: tutto sulla cessione del club nerazzurro e sul riscatto di Hakimi dal Real Madrid

Qualità, concretezza e pillole di calcio espresse a meraviglia dal tandem offensivo dell’Inter composto da Romelu Lukaku e Alexis Sánchez. Il belga fa a sportellate, inventa e serve su un piatto d’argento l’assist della rete del momentaneo due a zero allo stesso attaccante cileno, freddo invece a realizzare la propria personale doppietta ai danni di Luigi Sepe. L’Inter, padrone del campo sin dai primi minuti, ha avuto questa sera più difficoltà del solito a sbloccare il complesso match del Tardini, e testimonianza ne è il primo gol realizzato dal Niño Maravilla solamente allo scocco dell’ora di gioco. Contro il Genoa la formazione di Antonio Conte aveva sbloccato la gara solamente dopo pochi secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro in questione, e pertanto va di certo fatto un plauso al Parma che, con carattere ed orgoglio, è riuscito ad impensierire la capolista fino agli ultimi sgoccioli della partita. La franchigia emiliana aveva infatti anche accorciato le distanze con il gol al volo di Hernani, abile a sfruttare il perfetto cross dell’ex Palermo Germàn Pezzella. L’Inter ha però poi contenuto magistralmente gli ultimi attacchi dei patroni di casa, riuscendo dunque a portare a Milano tre punti d’oro che consentono così alla compagine nerazzurra di allungare ancora sulle inseguitrici per la lotta allo Scudetto. Il Parma invece, sempre più irreprensibilmente inguaiato nella zona calda della classifica, al momento rimane a meno sei da un’ipotetica e tanto sperata salvezza.

Inter, Perinetti esalta i nerazzurri: “Conte ha trovato la giusta quadratura, sono i favoriti per lo Scudetto”

Di seguito, la classifica aggiornata di Serie A.

VIDEO Festival di Sanremo 2021, il tifoso Amadeus: “Io all’Ariston e la mia Inter a Parma? So già cosa fare”