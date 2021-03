Inter, Perinetti esalta i nerazzurri: “Conte ha trovato la giusta quadratura, sono i favoriti per lo Scudetto”

Giorgio Perinetti sul momento vissuto dall’Inter.

L’ex direttore sportivo del Palermo incorona i nerazzurri, in vista del match di questa sera contro il Parma. Lo storico dirigente sportivo e attuale responsabile dell’area tecnica e di mercato del Brescia, ha espresso il proprio parere in merito alla lotta scudetto che vede l’Inter al primo posto con un +3 sul Milan. Ai microfoni di “TMW Radio”, l’ex direttore sportivo dei rosanero ha fotografato così il percorso e le ambizioni degli uomini di Antonio Conte.

“L’Inter recuperando i vari Eriksen e Perisic ha trovato la quadratura del cerchio. In questo momento sembra la squadra favorita per la vittoria del campionato. Quali i meriti di Conte? Ha gestito molto bene anche il momento delicato dovuto alle voci sulla proprietà e ha isolato la squadra facendola concentrare sul campo. Sarebbe il quinto scudetto in sette anni. Però occhio al ritorno della Juventus nella corsa. Il Parma e la lotta salvezza? Ha attuato un rinnovamento che ci poteva anche stare dopo anni importanti. È una società nuova, molti calciatori sono giovani. D’Aversa però conosce l’ambiente e alcuni calciatori. L’exploit di Spezia e Benevento ha coinvolto tante squadre. Al di là della sconfitta contro la Juve lo Spezia è vivo, ha un gioco brillante. Ibra a Sanremo? Era un impegno precedente, pur di averlo il Milan ha acconsentito a questa situazione”.

